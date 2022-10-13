Виступ Президента України на пленарному засіданні осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи

Дуже дякую за підтримку й за такі глибокі слова. Дуже зрозумілі важливі слова, дії, меседжі від вас!

Шановний пане Президенте!

Шановна пані Генеральний секретар!

Шановні пані та панове, присутні!

Шановні європейці!

Я вдячний за можливість сьогодні звернутися до вас.

Цими днями Україна щоранку прокидається з двома запитаннями: що ще стало мішенню російського терору за ніч і де ще нашим силам вдалося здобути перемогу над цими терористами?

І коли я кажу «цими днями», я маю на увазі не два дні чи тиждень. Не місяць.

Російська терористична війна триває проти України вже 232 дні – після восьми років війни на Донбасі.

Думаю, ви непогано поінформовані про те, що доводиться переживати цими днями українцям. У європейських медіа немає дефіциту інформації щодо конкретних проявів російського терору, щодо конкретного перебігу цієї війни. Досить ефективно працює й українська делегація в ПАРЄ, наголошуючи на тому, що важливо для України й всієї Європи.

Тож не витрачатиму час, щоб розказати про нові мішені російських терористів і події на передовій. Хочу зосередитися на іншому – на тому, як і коли ми зможемо поставити крапку у «цих днях». Коли закінчиться війна. Коли настане мир. Коли буде відновлена наша територіальна цілісність і спокій на всій українській землі.

Пригадую, коли у 2019 році я став Президентом України, наша держава переживала дуже непрості відносини з Радою Європи. Тоді відбулося повернення російської делегації до зали ПАРЄ. Фактично була спроба списання всього, що робила Росія проти України та європейських цінностей, починаючи з 2014 року. Списання під прикриттям розповідей про те, що нібито треба було зберегти діалог з Росією на всіх можливих рівнях.

Тоді словом «діалог» маскувалося бажання заплющити очі на реальність. І навіть гірше – цим словом маскувалося бажання деяких суб’єктів підсісти на корумпований потік грошей з Росії до Європи, який наробив багато бід у європейській політиці.

Цьогоріч уже немає нічого подібного. І я вдячний вам за це. Щиро вдячний.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, ви швидко ухвалили принципове рішення й виключили державу-агресора з Ради Європи. Вами ухвалені й резолюції, які засуджують російський терор і злочини цієї держави проти міжнародного права. Принциповість панує і на всіх інших рівнях європейських інституцій.

Але що все це означає по суті? Це свідчення того, що нарешті почався справжній діалог. Чесний діалог. Потрібний діалог. І не просто слово «діалог», яке щось маскує. А реальний пошук рішень. Діалог між європейцями. Діалог про те, як урятувати життя людей, і про те, як захистити наші з вами цінності. Про те, як Європі вистояти, коли атакується все, що є фундаментальним для миру, і коли цю атаку здійснює не якась маргінальна політична група, що у Європі вже було, а коли атакує географічно найбільша держава світу. Держава, що десятиліттями готувалася до війни й перетворила на свою ідеологію знищення людських прав.

І ми з вами бачимо історично важливі результати цього діалогу у Європі – між європейцями. Бачимо дії, які безпрецедентно посилили Європу.

Ще ніколи в історії об’єднана Європа не була такою міцною, як зараз. Такою сконцентрованою на всьому, що необхідно, щоб не дозволити російським терористам руйнувати наше з вами життя. Ось це – сила діалогу.

Ми разом ізолюємо Росію. Разом караємо за терор і змушуємо відчувати ціну за розв’язану нею війну.

Завдяки нашому діалогу ми маємо вагомі програми підтримки України – оборонної та фінансової. І програми підтримки українців – тих, хто залишив батьківщину, рятуючись від бойових дій.

Завдяки нашому діалогу зроблено дуже багато для захисту Європи від російської енергетичної зброї. Те, до чого закликали десятиліттями, стало першочерговим завданням як національних урядів, так і європейських інституцій.

І ми маємо продовжувати саме такий діалог. Діалог між нами. Діалог із нашими партнерами у світі.

Я прошу вас на всіх рівнях – у політиці, у медіа, у спілкуванні з виборцями, – захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Вже цьогоріч ми маємо захистити наше небо від терору Росії. Якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок, щоб уже найближчим часом закінчити й усю війну.

Маємо продовжувати наш діалог, щоб іще більше скоротити можливості Росії фінансувати війну. Зокрема життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти й газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматися про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС.

Маємо продовжувати наш діалог, щоб нарешті знайти, як змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ і, без перебільшення, усього людства, тобто забезпечити демілітаризацію Запорізької атомної станції. Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати всіх своїх бойовиків.

Ми маємо продовжувати наш діалог для того, щоб притягнути і Росію як державу-агресора, і кожного з російських убивць і катів до відповідальності за всі злочини на цій війні, за кожен прояв терору. Коли ці юридичні механізми будуть створені й запрацюють, це стане однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру.

Пані та панове! Шановні європейці!

Цьогоріч ми побачили, що Росія свідомо відкидає будь-який справжній діалог з нами. Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це факт.

Цей факт треба визнавати на всіх рівнях: політично, юридично й на полі бою в Україні – підтримкою наших оборонних спроможностей. І я дякую вам за те, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає Росію – як державу-терориста.

Але ми побачили й потужність справжнього діалогу між нами. Діалогу про те, як зупинити терор.

Як результат – Європа значно сильніша, ніж будь-хто думав. А потенційно наша спроможність захищати свободу, верховенство права, людські права, соціальну справедливість іще сильніша, ніж навіть зараз ми самі про себе думаємо.

Європа може відіграти історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо! Це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права.

Європа може стати лідером у зусиллях, щоб відшкодувати збитки, завдані цією війною. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм – і пропонуємо, як його створити. Відповідний проект уже підготовлений Україною. Я прошу вас підтримати його і у Європі, і на рівні Генеральної Асамблеї ООН.

Тим паче що саме у Європі зосереджена левова частка російських активів – як самої держави, так і корупціонерів і корумпованого бізнесу, що пов’язаний із державою-агресором. Російські активи мають бути спрямовані на компенсацію збитків від війни.

Якщо покласти руку на серце, кожен і кожна з вас чудово знають, які елементи мають бути у формулі миру. Всі ви чуєте, навколо чого триває діалог в Україні, у Європі, у світі, щоб закінчити цю війну й повернути мир.

Україна запропонувала свій шлях до миру. Це європейський шлях.

Шлях діалогу й принциповості. Шлях імплементації погоджених рішень для захисту України та людяності й постійного підвищення ціни для агресора за війну. Шлях притягнених винних у війні до відповідальності та компенсації збитків. Це шлях до перемоги.

Він значно коротший, ніж здається. Але тільки за умови, що й діалог заради нього чесний – між усіма, хто справді цінує свободу, і що цим словом «діалог» не маскується бажання заплющити очі на війну.

Я дякую вам за увагу! Я дякую вам за велику підтримку!

Хай живе Європа!

Слава Україні!