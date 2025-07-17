Виступ Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради

Слава Україні!

Дорогий Руслане, шановний пане спікере!

Шановні присутні, шановні народні депутати України, шановні урядовці!

Сьогодні вже 1240-й день повномасштабної війни.

Україна стоїть у війні проти Росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував. При цьому від першого дня ми зберігаємо повну керованість державних інституцій і всі системи реально функціонуючої держави. Ми забезпечуємо фронт. Це дуже важливо. Тільки збільшуємо власне українське виробництво зброї. Ми проводимо власні оборонні операції на території ворога та завдаємо реально відчутного болю Росії за цю війну. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни та захистили Україну від російського бажання вбивати нашу енергосистему. Ми зберігаємо всю необхідну Україні логістику. Ми розбудували та підтримуємо попри будь-які турбулентності глобальну коаліцію підтримки нашого народу, підтримки України і маємо найбільшу в історії нашої держави кількість та якість друзів і партнерів України в усіх частинах світу. Ми здобули для України кандидатство у Євросоюзі та розпочали перемовини щодо вступу. Україна має бути готова щодо всіх перемовних кластерів, і доля подальших перемовин щодо вступу буде залежати тільки від здатності Євросоюзу виконувати обіцяне. Вперше в історії України створені та працюють такі моделі оборонної міждержавної співпраці, як данська модель, що передбачає залучення іноземних інвестицій в українське оборонне виробництво, і це масштабні проєкти на мільярди доларів. Ми виконуємо всі соціальні зобов’язання і навіть у час повномасштабної війни проводимо індексації пенсій та інших соціальних виплат. Україна має достатні золотовалютні запаси та має всі основи для проведення самостійної політики й подальшого захисту нашої державності, суверенітету та незалежності.

Кожен із цих фактів – це результат патріотизму та ефективності конкретних людей.

Це результат наших воїнів, які героїчно б’ються заради нашої держави та знищують окупанта.

Це результат кожного й кожної в нашій державі, хто працює заради оборони та заради стійкості України, заради того, щоб українці могли жити.

Це результат усіх, хто рятує та захищає життя в Україні.

Я пишаюся всіма нашими людьми – мільйонами українців, які зі своєю державою.

І це результат роботи самої держави.

Я дякую урядовцям на чолі з Денисом Шмигалем. Дякую дуже, Денисе, за те, що пройшли цей шлях і пройшли саме так – пройшли достойно.

І я дякую кожному з усіх вас, шановні народні депутати України, хто підтримував і підтримує роботу українського уряду.

Хочу ще раз повторити: сьогодні вже 1240-й день повномасштабної війни.

Ми всі хочемо миру якнайшвидше й хочемо, щоб цей мир був для України справедливим.

Водночас ми всі бачимо, як непросто зберігати достатню підтримку світу та як багато у світі спалахує інших війн і криз, що розпорошують реально глобальні зусилля.

Отже, Україні потрібно більше власної сили.

Ми трансформуємо управління сферою оборони та виробництвом зброї таким чином, щоб за пів року відчутно збільшити частку саме української зброї, доступної для наших воїнів.

Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40 % зроблено в Україні. За пів року має бути не менше ніж 50 %.

Оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100 % в інтересах України.

Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами Америки, що посилить позиції України, і заради яких нам потрібні зміни в дипломатичній роботі з Америкою.

Ми маємо гарантувати нашим воїнам упевненість у забезпеченні Сил оборони, і для цього збільшуємо, зокрема, внутрішній економічний потенціал України. А це неможливо без трьох речей.

Перше – це максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких бюрократичних перепон, непотрібних державі інституцій, чиї функції просто дублюються.

Друге – максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу партнерів заради економічного зростання в Україні.

Третє – справедливість, тобто багато в чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал.

Оновлення Кабінету Міністрів України та загалом системи української влади забезпечить реалізацію цих завдань.

Україна отримає більше власної сили.

Я вдячний Юлії Свириденко. Дякую вам, Юліє, за ефективну роботу програм підтримки українського виробництва та українського підприємництва. Цей досвід роботи Юлії заради нашої української стійкості та нашого економічного зростання має бути продовжений та масштабований як ключове завдання українського уряду.

Розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись у щоденному режимі. Кожен день має приносити Україні результат.

Сили оборони та безпеки України будуть і надалі отримувати весь необхідний ресурс для захисту нашої держави, для захисту наших людей.

Ми посилимо переговорний напрям для справедливого завершення війни та гарантування реальної безпеки для України.

Буде продовжена цифровізація всіх процесів і державних сервісів.

Я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв – програм підтримки ветеранів, також сімей українських воїнів.

Очікую від уряду впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні.

Також уже готуємо разом з урядовцями, разом із нашими дипломатами, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї.

З метою повної та оперативної реалізації цих наших завдань я вніс – за пропозицією депутатської фракції, яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, – подання про призначення Верховною Радою України Юлії Свириденко на посаду Прем’єр-міністра України. І прошу підтримати це подання. Також я прошу підтримати й відповідні кандидатури інших членів уряду України, які будуть внесені за поданням Прем’єр-міністра України, та кандидатури міністра закордонних справ України й міністра оборони України.

Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Дякую всім, хто працює заради нашої держави та людей!

Слава Україні!