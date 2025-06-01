Виступ Президента України на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі

Щиро дякую, шановний Гітанасе. Передусім дякую за запрошення.

Дякую за підтримку!

Настав особливий момент. З одного боку, Росія розпочала свій літній наступ, а з іншого – їх змушують до дипломатії. І це водночас і виклик, і реальна можливість для всіх нас – шанс спробувати закінчити цю війну.

Передусім, як і раніше, наш основний пріоритет – підтримка нашої оборони. І я вдячний за всі пакети підтримки й за кожну інвестицію у виробництво зброї в Україні, а також за розвиток виробництва у ваших країнах. Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення – наша вчорашня операція «Павутина» це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І коли Росія зазнає втрат у цій війні, для всіх очевидно, що саме Україна тримає лінію фронту – не лише для себе, а й для всієї Європи. Запитайте у своєї розвідки, що Росія планує цього літа в Білорусі? Якщо вони достатньо зухвалі, щоб готувати атаки звідти, то нам потрібно більше сили – разом. І просто зараз це означає посилення України, щоб ми могли зупинити цю війну та запобігти її поширенню. Ось чому виробництво зброї має значення. Україна може покрити до 40 % своїх оборонних потреб завдяки власному виробництву, але для цього потрібне стабільне фінансування. Наші операції демонструють, який вплив мають інвестиції, особливо в безпілотники.

І нам усе ще терміново потрібні засоби ППО, особливо комплекси Patriot і ракети до них. Кожен із вас знає, що нам потрібно і чим ви можете допомогти. Потрібні рішення.

Друге. Ми маємо зробити все, щоб дипломатія не була порожньою.

Наша делегація зараз у Стамбулі. І ми готові до необхідних кроків заради миру. Безумовно, відправною точкою має стати припинення вогню та гуманітарні дії – звільнення полонених і повернення викрадених дітей. Усі ключові питання можна вирішити на рівні лідерів. І якщо Росія знехтує навіть цим початковим порядком денним, і якщо стамбульська зустріч нічого не принесе, це явно означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції – у межах 18-го пакета ЄС і з боку Сполучених Штатів, зокрема, сильніші санкції, які обіцяв Президент Трамп. Санкції мають ударити по російській енергетиці. Особливо це стосується нафти й танкерів і, звісно, граничних цін. А також – по російських банках і фінансовому сектору загалом.

Третє. Сполучені Штати.

Дякую всім, хто робить максимум, щоб зберегти міцний зв'язок між Європою та Америкою. Нам потрібна підтримка Президента Трампа, Конгресу США та американського народу. Хоч би що відбувалося в умовах глобальної конкуренції, наш спільний обов'язок – Європи, Америки та всіх, хто цінує свободу, – захищати її разом. Нам потрібно якомога більше точок дотику, зокрема, на саміті НАТО в червні цього року. Один із ключових принципів європейської безпеки полягає в тому, що Росія не може мати права вето на рішення НАТО або впливу на Альянс чи його учасників. Цей принцип має залишатися незмінним. Євроатлантична безпека – це справа євроатлантичних країн. Путін обрав протистояння з Європою, тому він не може бути причетним до ухвалення рішень щодо її майбутнього. І це має залишитися незмінним. Важливо підтвердити на саміті НАТО в червні, що Альянс залишається сильним і що Європа не відмовиться від власної безпеки.

І, звісно, я також хотів би обговорити деталі нашої роботи в межах коаліції охочих, а також гарантії безпеки. Нам потрібно зробити коаліцію сильною. Але, гадаю, ми поговоримо про це за зачиненими дверима.

Ще раз дуже дякую.

Слава Україні!