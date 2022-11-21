Вітання Президента Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України

Шановні воїни-десантники!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Загартовані у важких, кровопролитних боях з російськими загарбниками, українські десантники щоденно демонструють високий рівень підготовленості, навченості та професіоналізму, виконуючи найбільш складні і важливі завдання.

Там, де ви – там успішний наступ, знищені ворог і його техніка, звільнені українські міста і села, там перемога.

І сьогодні, у день професійного свята, ви мужньо бороните українську землю, за будь-яких умов бойової обстановки просуваєтеся вперед на найскладніших напрямках, виявляючи справжній героїзм і стійкість перед лицем найжорсткіших випробувань цієї війни.

Від імені українського народу дякую вам за звитягу, хоробрість і самопожертву, які ви демонструєте у боях з російським агресором.

Вшановуючи українських десантників, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Впевнений, що військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава українським десантникам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ