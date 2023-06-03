Вітання Президента християнам України

Дорогі українці!

Прийміть мої сердечні вітання з Днем Святої Трійці – святом, що символізує розквіт життєвих сил, торжество любові та милосердя.

Українці зустрічають це величне свято у героїчній боротьбі з російським агресором, відстоюючи право вільно жити на рідній землі. Одні мужньо захищають суверенітет і свободу на передовій, наближаючи невідворотність нашої перемоги, інші самовіддано тримають надійний тил.

Нехай духмяність свята обов'язково дарує всім, хто щирою молитвою підтримує наше воїнство, радість і благодать, а непохитна віра й рішучість кожного на своєму місці – справедливий мир Україні.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ