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Будь ласка, не забувайте дякувати нашим воїнам персонально – звернення Президента України
Будь ласка, не забувайте дякувати нашим воїнам персонально – звернення Президента України

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Вітання Президента християнам України

4 червня 2023 року - 09:01

Дорогі українці!

Прийміть мої сердечні вітання з Днем Святої Трійці – святом, що символізує розквіт життєвих сил, торжество любові та милосердя.

Українці зустрічають це величне свято у героїчній боротьбі з російським агресором, відстоюючи право вільно жити на рідній землі. Одні мужньо захищають суверенітет і свободу на передовій, наближаючи невідворотність нашої перемоги, інші самовіддано тримають надійний тил.

Нехай духмяність свята обов'язково дарує всім, хто щирою молитвою підтримує наше воїнство, радість і благодать, а непохитна віра й рішучість кожного на своєму місці – справедливий мир Україні.

 

 Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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