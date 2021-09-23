Вітання Президента художникам України 

Шановні друзі!



Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем художника.

Українське образотворче мистецтво високо поціноване в усьому світі. Вітчизняні майстри демонструють високу професійність, презентуючи як найкращі традиції національної школи живопису, так і свої неординарні новаторські рішення.

Полотна наших митців можна побачити у найвідоміших міжнародних виставкових залах, їхні роботи представлені на престижних арт-майданчиках та відомих аукціонах сучасного мистецтва.

Творчість українських художників утверджує імідж України як держави з великим креативним потенціалом.

Дякую вам за талант, за те, що наповнюєте життя красою й новими сенсами.

Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення й успішного втілення найсміливіших творчих задумів.