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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Вітання Президента художникам України 

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Вітання Президента художникам України 

10 жовтня 2021 року - 09:00

Шановні друзі! 


Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем художника.

Українське образотворче мистецтво високо поціноване в усьому світі. Вітчизняні майстри демонструють високу професійність, презентуючи як найкращі традиції національної школи живопису, так і свої неординарні новаторські рішення.

Полотна наших митців можна побачити у найвідоміших міжнародних виставкових залах, їхні роботи представлені на престижних арт-майданчиках та відомих аукціонах сучасного мистецтва.

Творчість українських художників утверджує імідж України як держави з великим креативним потенціалом.

Дякую вам за талант, за те, що наповнюєте життя красою й новими сенсами.

Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення й успішного втілення найсміливіших творчих задумів. 

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