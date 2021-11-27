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Президент України та перша леді взяли участь у заході з ушанування пам’яті жертв голодоморів
Президент України та перша леді взяли участь у заході з ушанування пам’яті жертв голодоморів

27 листопада 2021 року - 17:00

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Участь Президента та першої леді у вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні
Участь Президента та першої леді у вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні

27 листопада 2021 року - 17:24

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Вітання Президента іудеям України

28 листопада 2021 року - 16:04

Шановна єврейська громадо України!

Сердечно вітаю вас із величним святом – Ханукою.

Усі вісім святкових днів віруючі іудеї запалюватимуть на менорі ханукальні свічки, світло яких символізує незламність людського духу, віру в перемогу над незгодами, торжество добра і справедливості.

Україна стала спільною домівкою для людей багатьох національностей та віросповідань, і в цьому розмаїтті духовні надбання єврейського народу органічно доповнюють національну культуру.

Бажаю всім міцного здоров’я, радості, достатку та родинного затишку.

Нехай Всевишній дарує вам свої благословенні щедроти у цей святковий час.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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