Вітання Президента іудеям України

Шановна єврейська громадо України!

Сердечно вітаю вас із величним святом – Ханукою.

Усі вісім святкових днів віруючі іудеї запалюватимуть на менорі ханукальні свічки, світло яких символізує незламність людського духу, віру в перемогу над незгодами, торжество добра і справедливості.

Україна стала спільною домівкою для людей багатьох національностей та віросповідань, і в цьому розмаїтті духовні надбання єврейського народу органічно доповнюють національну культуру.

Бажаю всім міцного здоров’я, радості, достатку та родинного затишку.

Нехай Всевишній дарує вам свої благословенні щедроти у цей святковий час.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ