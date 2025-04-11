Вітання Президента іудеям України із Песахом

Шановна єврейська громадо України!

Сердечно вітаю вас із Песахом — радісним і світлим святом, що дарує життєдайну силу та віру в перемогу справедливості і добра. Особливим святом, що знаменує довгоочікуване визволення після тривалих часів страждань і рабства. Важливим святом, що знову нагадує про цінність свободи.

Сьогодні наша головна сила — це єдність, віра у себе та свою країну. Бажаю, щоб здійснились ваші добрі наміри, справдилися найкращі сподівання, а рідні і близькі були здоровими та успішними.

Щасливого Песаху!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ