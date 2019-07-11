Вітання Президента особовому складу і ветеранам Повітряних Сил Збройних Сил України

Шановні воїни Повітряних Сил!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом захисників українського неба – Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку.

Вдячний усьому особовому складу Повітряних Сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.

Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Упевнений, що завдяки високій професійній майстерності та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних Сил небо над Україною завжди буде мирним, а наш народ - надійно захищеним.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизни.

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ