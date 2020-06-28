Вітання Президента особовому складу і ветеранам Повітряних Сил Збройних Сил України

Шановні воїни Повітряних Сил!
Дорогі ветерани!
Вітаю вас із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.
Українські захисники неба щоденно з гідністю виконують важливі і відповідальні завдання щодо захисту повітряних кордонів держави, в складних умовах здійснюють бойові і навчальні вильоти, вдень і вночі несуть бойове чергування на пунктах управління та аеродромах.
Завдяки вашій наполегливій, самовідданій службі Повітряні Сили є потужним видом Збройних Сил України, який спроможний якісно виконувати завдання щодо захисту повітряного простору держави.
Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.
Вдячний усьому особовому складу Повітряних Сил за професійність, мужність, рішучість, виявлені під час виконання покладених завдань.
Переконаний, що ваша висока майстерність та готовність до негайного виконання завдань й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні.
Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ