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Вітання Президента особовому складу і ветеранам Повітряних Сил Збройних Сил України

2 серпня 2020 року - 09:05

Шановні воїни Повітряних Сил!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Українські захисники неба щоденно з гідністю виконують важливі і відповідальні завдання щодо захисту повітряних кордонів держави, в складних умовах здійснюють бойові і навчальні вильоти, вдень і вночі несуть бойове чергування на пунктах управління та аеродромах.

Завдяки вашій наполегливій, самовідданій службі Повітряні Сили є потужним видом Збройних Сил України, який спроможний якісно виконувати завдання щодо захисту повітряного простору держави.

Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Вдячний усьому особовому складу Повітряних Сил за професійність, мужність, рішучість, виявлені під час виконання покладених завдань.

Переконаний, що ваша висока майстерність та готовність до негайного виконання завдань й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні.

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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