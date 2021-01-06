Вітання Президента особовому складу, ветеранам зовнішньої розвідки України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас, професіоналів розвідувальної справи, із Днем зовнішньої розвідки України.

Це свято — не просто повернення власної історії і традицій, а й визнання державою вашого величезного внеску у зміцнення її національної безпеки.

Нині українська розвідка відстоює і незалежність, і соборність України. Саме в нашій країні сьогодні вирішується майбутнє євроатлантичної безпеки та стабільності.

Українська держава впевнено повертається до європейської родини, і це частина нашої державницької стратегії. Ваші дії на випередження забезпечують захист від зовнішніх загроз. При цьому спільно, кожен на своєму місці, ми щодня відроджуємо країну, готову дати відсіч будь-якому загарбнику.

Українське розвідувальне товариство нарешті має Закон «Про розвідку», який відкриває нові можливості. А з ними покладає ще більшу відповідальність, адже в умовах гібридної війни розвідка стає надважливою складовою сектору національної безпеки та відіграє провідну роль у глобальній стратегії протистояння агресору.

Високо ціную вашу відданість конституційному обов’язку. Упевнений, що патріотизм і наполегливість українських розвідників сприятимуть успішному виконанню поставлених завдань задля зміцнення безпеки і подальшого процвітання України.

Щиро бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я та оптимізму, віри в себе і свою найкращу країну, нових успіхів та перемог.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ