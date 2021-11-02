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Вітання Президента працівникам соціальної сфери

7 листопада 2021 року - 10:02

Шановні друзі!

Щиро вітаю з професійним святом – Днем працівника соціальної сфери.

Цього дня відзначаємо людей, які обрали для себе справою життя нелегку гуманістичну місію – постійну, багатогранну та всебічну підтримку й захист усіх, хто найбільше потребує цього в нашому суспільстві.

Ви щодня піклуєтеся про ветеранів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе та свої можливості, знайти вихід із найскрутніших ситуацій.

Нові виклики, що постають перед світом та Україною, вимагають змістовних організаційних перетворень у соціальній сфері.

Переконаний, що завдяки вашій професійній і наполегливій праці система соціальної підтримки буде модернізована й розвинута відповідно до світових стандартів та викликів сьогодення, соціальні послуги та підтримка стануть доступними всім, хто потребує піклування й турботи.

Зичу всім вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди та подальших звершень в ім'я України.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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