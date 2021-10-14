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Вітання Президента учасникам Річних загальних зборів Світового конгресу українців

23 жовтня 2021 року - 10:03

Дорога українська громадо!

Шановні пані та панове!

Щиро вітаю провід Світового конгресу українців та усіх учасників зібрання з початком роботи цьогорічних загальних зборів і висловлюю вдячність за ваші багаторічні невтомні зусилля задля розвитку й процвітання України.

Понад півстоліття Світовий конгрес українців, згуртовуючи українську громаду за кордоном, спрямовує свою діяльність на підтримку і захист України.

Завдяки злагодженим зусиллям світової спільноти українців і нашій плідній взаємодії Україна впевнено перетворюється на справжню європейську державу - вільну, демократичну і справді незалежну учасницю міжнародного співтовариства.

Разом ми - непереможна рушійна сила, яка може здолати і військову агресію Росії проти нашої держави, і виклики пандемії COVID-19. Вірю, що ми також зможемо втілити мрію мільйонів українців про сильну, успішну і процвітаючу Україну, інтегровану до Європейського Союзу і НАТО.

Ми добре пам'ятаємо минуле, власноруч творимо сьогодення та з упевненістю дивимося у майбутнє.

Адже, як сказав Василь Симоненко: «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!».

Зичу усім учасникам Річних загальних зборів Світового конгресу українців успішної роботи, нових звершень, добра та мирного неба.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ            

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