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Вітання Президента України Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України

21 листопада 2020 року - 09:00

Шановні воїни-десантники!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом — Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Загартований в боях особовий склад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України щодня демонструє високу підготовку та професіоналізм, виконуючи найбільш відповідальні й ризиковані завдання.

Своєю доблесною службою, важкою солдатською працею, міцною дисципліною, рішучістю й хоробрістю ви здобули авторитет і довіру українського народу, а ваша звитяга є прикладом для наслідування прийдешніми поколіннями.

І сьогодні українські десантники продовжують упевнено й стійко боронити нашу державу, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України та стримуючи його збройні провокації.

Вшановуючи славних воїнів-десантників, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих, та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України.

Дякую військовослужбовцям та ветеранам Десантно-штурмових військ Збройних Сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, мужність, героїзм та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті незалежності та територіальної цілісності нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги.

Слава воїнам-десантникам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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