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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

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Вітання Президента України працівникам бухгалтерських служб та аудиторам України

16 липня 2020 року - 08:47

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем бухгалтера та аудитора.

Формування прозорої, якісної та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення належного виконання їх обов’язків перед державою є запорукою фінансової спроможності бізнесу в майбутньому, довіри з боку партнерів, а також необхідною умовою його розвитку й стабільного функціонування економіки в цілому.

Упевнений, що ваш високий професіоналізм, знання та досвід дадуть змогу належним чином реагувати на виклики сьогодення, сприятимуть зростанню інвестиційної привабливості українських підприємств, пришвидшенню економічних і соціальних перетворень в Україні.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру, благополуччя та нових звершень.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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