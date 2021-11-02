Вітання Президента України працівникам культури та майстрам народного мистецтва

Дорогі друзі!

Прийміть щирі вітання з професійним святом — Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Українська культура — це вираження нашої ідентичності й самобутності, цінність, що об’єднує і згуртовує суспільство.

Глибока повага і вдячність усім творцям та подвижникам, які присвятили своє життя збереженню та примноженню духовних скарбів нашого народу.

В умовах стрімких змін ви розвиваєте креативні індустрії, що вже стають важливим конкурентоздатним сектором національної економіки. Вражаюче розмаїття культурних ініціатив свідчить про невичерпний творчий потенціал українців. Завдяки вам Україна впевнено заявляє про себе у світі як країна з якісним і сучасним продуктом, попит на який невпинно зростає.

Упевнений, що спільними зусиллями ми обов’язково розширимо можливості для піднесення культури і мистецтва.

Бажаю всім, хто своєю працею збагачує вітчизняну культурну палітру, натхнення та успішної реалізації нових проектів. Нехай ваша творча енергія надихає українців змінювати світ на краще.

Миру й добра усім!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ