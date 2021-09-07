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Вітання Президента України учасникам та організаторам 28 BookForum

15 вересня 2021 року - 16:21

Шановні друзі!

Щиро вітаю організаторів, учасників та гостей Львівською форуму видавців. Об’єднавши низку заходів — книжковий ярмарок, літературний фестиваль, презентації, авторські читання, дискусії, BookForum за майже тридцятиріччя свого існування став знаковою загальнокультурною подією нашої країни.

Нині це унікальна активна платформа, яка не лише сприяє розвитку української книговидавничої сфери, а й активно інтегрує її до європейського культурного простору. Щороку розширюючи аудиторії, географічні межі, формати свого існування, Львівський форум гуртує прогресивних людей, усіх небайдужих до розвитку української видавничої індустрії.

Вдячний організаторам за активну громадянську позицію, оптимізм, натхнення та формування через книгу позитивного іміджу України у світі.

Дякую авторам, ілюстраторам, художникам і видавцям за те, що завдяки вашим спільним зусиллям в Україні зростає кількість книжкових новинок, поповнюються жанрові ніші, а вітчизняні видання здобувають престижні Міжнародні премії та перемагають в авторитетних конкурсах.

Щиро бажаю усім творчої енергії, незабутніх емоцій та цікавих відкриттів.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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