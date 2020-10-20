Вітання Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня працівника соціальної сфери

Щиро вітаю із професійним святом – Днем працівника соціальної сфери. Професія, якій ви присвятили своє життя, необхідна і важлива. Ви завжди були й будете яскравим втіленням милосердя, гуманізму, людяності та вірності своєму покликанню.

Пандемія коронавірусу суттєво змінила наше життя. Перебуваючи на передовій боротьби із соціальними наслідками COVID-19, працівники соціальної сфери піддаються значній небезпеці. Незважаючи на це, вони продовжують працювати у посиленому режимі й щоденно дбають про те, щоб в умовах карантину громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, сім’ї у складних життєвих обставинах отримували соціальні послуги.

У цей надзвичайно непростий час соціальні робітники допомагають одиноким особам поважного віку, особам з інвалідністю здолати життєві труднощі, повірити в себе та свої можливості, знайти вихід з найскрутнішого становища.

Працівники й фахівці з соціальної роботи надають паліативну допомогу в установах і закладах, в яких тимчасово або постійно проживають, або перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани, особи з інвалідністю, а також бездомним особам.

Щиро дякую вам за кропітку і таку потрібну сьогодні роботу, відданість обраній справі, професіоналізм та готовність завжди надавати підтримку вразливим верствам населення.

Вірю, що суспільство та держава гідно цінуватимуть працю і той вагомий внесок у розбудову України, який ви щодня забезпечуєте.

Бажаю усім міцного здоров'я, добробуту, життєвої наснаги і нових здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ