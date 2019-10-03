Вітання Президента України воїнам та ветеранам інженерних військ

Шановні воїни інженерних військ!

Дорогі ветерани

Вітаю вас із професійним святом - Днем інженерних військ.

На сьогодні цей потужний рід військ спроможний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення в усіх видах бою.

Щоденно перебуваючи на межі ризику, ви самовіддано розміновуєте тисячі квадратних кілометрів української землі, проводите фортифікаційне обладнання бойових позицій, створюєте надійні смуги інженерних загороджень.

Надважливою є ваша допомога місцевому населенню у відновленні інфраструктури міст і сіл українського Донбасу, зруйнованої російським агресором.

Завдяки вашій роботі збережено життя багатьох українських воїнів та цивільних громадян.

У цей день ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи тих, хто віддав своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Щиро дякую особовому складу інженерних військ за героїзм та вірність народові України. Бажаю вам і вашим рідним Міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

Слава воїнам-інженерам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ