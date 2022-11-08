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Вітання Президента України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

9 листопада 2022 року - 09:07

Дорогі друзі!

Радий нагоді вітати усіх, хто присвятив своє професійне життя і творчість розвитку української культури, збереженню безцінних духовних скарбів нашого народу, які звеличують та прославляють Україну.

В умовах воєнної російської агресії ми ще більше переконалися, наскільки вагомою є роль фахівців сфери культури, креативних індустрій та митців, чий досвід, талант, зусилля і спільні ініціативи допомагають тримати наш інтелектуальний та культурний фронт. Завдяки вам самобутня українська культура впевнено розширює кордони, стає все більш популярною та впізнаваною у міжнародному просторі, а наша музика, література, мистецькі проекти завойовують серця мільйонів шанувальників у світі.

Особлива подяка тим діячам культури, які взяли до рук зброю і мужньо боронять рідну землю та нашу незалежність у лавах Збройних Сил України.

Ви вкотре доводите, що творчий, інтелектуальний, духовний потенціал нашої держави – невичерпний, а нескорена мужня українська нація – незламна.

Бажаю працівникам культури і майстрам народного мистецтва міцного здоров'я, натхнення та успішної реалізації творчих планів під мирним українським небом. Разом із вами ми обов'язково переможемо!

Слава Україні та її героям!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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