Вітання Президента військовослужбовцям Сухопутних військ Збройних Сил України

Шановні воїни Сухопутних військ!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Від початку російської агресії ви, воїни цього найчисельнішого і найпотужнішого виду національного війська, відіграєте вирішальну роль на полі битви, своїми діями доводите силу українського духу та волю до перемоги.

Сьогодні, у день свого свята, ви також у бою, у важкій кровопролитній боротьбі з ворогом на всіх ділянках фронту. Вашим героїзмом, відвагою, твердим характером і рішучістю захоплюються в Україні і світі.

Від імені народу України щиро дякую особовому складу Сухопутних військ за сумлінне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.

Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг завжди житиме в наших серцях.

Упевнений, що військовослужбовці-сухопутники й надалі надійно захищатимуть рідну землю.

Бажаю вам сил і незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог над російським агресором.

Слава Сухопутним військам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ