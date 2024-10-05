Вітання Президента воїнам територіальної оборони

Шановні воїни!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем територіальної оборони України.

Вдячний усім підрозділам Сил територіальної оборони, які демонструють справжню стійкість, усім воїнам, які б’ються заради України саме так хоробро, як потрібно. Кожен бій заради нашої держави і людей, кожен крок заради посилення України допомагають наблизити найважливіший результат – максимальне виснаження окупанта, його вигнання з України та справедливий мир для нашого народу.

Разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки України Сили територіальної оборони мають бути й надалі надійними захисниками суверенітету нашої держави.

Ушановуючи усіх воїнів, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо кожного, хто віддав своє життя за незалежність України.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, незмінної сили духу в захисті України, а нашій державі – якнайшвидшої перемоги.

Слава воїнам територіальної оборони!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

