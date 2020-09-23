Вітання Президента юристам України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із святом — Днем юриста.

Інтелектуал, успішний практик, людина високої моральності, відмінний комунікатор, а почасти і психолог — такими є юристи у сучасному світі, такими вас очікують побачити ті, хто звертається за захистом своїх прав i свобод.

Важливо усвідомлювати, що в переважній більшості випадків від вашої кваліфікації залежить не лише відновлення законності та порушених прав, але й подальша доля людини.

Від результатів вашої роботи, професійності і чесності залежить віра громадян в успішність держави загалом.

Будьте гідними свого покликання і місії, неухильно дотримуйтесь принципів гуманізму, справедливості і незалежності.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру та нових здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ