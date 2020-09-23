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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

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Вітання Президента юристам України

8 жовтня 2020 року - 09:00

У присутності Президента підписано Меморандум про посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій і військово-технічній сферах

7 жовтня 2020 року - 20:16

Президент відвідав базу Королівських ВМС Великої Британії

7 жовтня 2020 року - 18:23

Президентське подружжя зустрілося з Герцогом та Герцогинею Кембриджськими

7 жовтня 2020 року - 18:05

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Участь Президента у 22-му Саміті Україна-ЄС
Участь Президента у 22-му Саміті Україна-ЄС

6 жовтня 2020 року - 18:19

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Вітання Президента юристам України

8 жовтня 2020 року - 09:00

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із святом — Днем юриста.

Інтелектуал, успішний практик, людина високої моральності, відмінний комунікатор, а почасти і психолог — такими є юристи у сучасному світі, такими вас очікують побачити ті, хто звертається за захистом своїх прав i свобод.

Важливо усвідомлювати, що в переважній більшості випадків від вашої кваліфікації залежить не лише відновлення законності та порушених прав, але й подальша доля людини.

Від результатів вашої роботи, професійності і чесності залежить віра громадян в успішність держави загалом.

Будьте гідними свого покликання і місії, неухильно дотримуйтесь принципів гуманізму, справедливості і незалежності.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру та нових здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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