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Вітання Президента з Днем контррозвідки Служби безпеки України

27 грудня 2020 року - 09:06

Шановні друзі!

Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення.

Заснована на початку становлення нашої незалежної держави, контррозвідувальна діяльність завжди супроводжувалася безпрецедентною розвідувальною та диверсійною активністю з боку підступного північного сусіда.

За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини.

Ваша діяльність спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, але й безмежної відданості своїй справі.

Переконаний, що ви й надалі будете залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму.

Щиро зичу усім вам міцного здоров'я, добробуту та подальших успіхів у справі служіння Українському народові.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ        

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