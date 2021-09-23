Вітання Президента з нагоди Дня територіальної оборони України

Шановні друзі!
Від початку війни на Донбасі підрозділи територіальної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України з честю виконували завдання в районі проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Сьогодні територіальна оборона України є невід’ємною частиною сил оборони держави і національного спротиву. Вона сприяє обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності держави, стримування і відсіч російській агресії.
Переконаний, що територіальна оборона України разом з рухом опору сприятимуть згуртуванню нашого суспільства навколо ідеї захисту Батьківщини, рідного краю, родини.
З нагоди свята бажаю всьому особовому складу, всім громадянам України, які беруть участь у підготовці та веденні територіальної оборони України, міцного здоров'я і успіхів у службі та праці на благо Вітчизни!
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ