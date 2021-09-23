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Вітання Президента з нагоди Дня територіальної оборони України

3 жовтня 2021 року - 14:40

Шановні друзі!

Від початку війни на Донбасі  підрозділи територіальної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України з честю виконували завдання в районі проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Сьогодні територіальна оборона України є невід’ємною частиною сил оборони держави і національного спротиву. Вона сприяє обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності держави, стримування і відсіч російській агресії.

Переконаний, що територіальна оборона України разом з рухом опору сприятимуть згуртуванню нашого суспільства навколо ідеї захисту Батьківщини, рідного краю, родини.

З нагоди свята бажаю всьому особовому складу, всім громадянам України, які беруть участь у підготовці та веденні територіальної оборони України, міцного здоров'я і успіхів у службі та праці на благо Вітчизни!

Слава Україні!

 

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

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