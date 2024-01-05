Витримати цей рік означає витримати всю війну – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно провів розмову з Президентом Туреччини Ердоганом. Дуже змістовна розмова. Як і завжди, кожен день цього тижня ми використовуємо для активізації нашої міжнародної роботи, щоб цей рік уже від перших тижнів почав давати результати.

Я подякував Президенту Ердогану за досягнутий рівень нашої співпраці в багатьох сферах, зокрема і в оборонній. Ми маємо спільні проєкти – вже успішні, і цього року мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів.

Багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить і безпека в нашому регіоні, у Чорному морі та й глобально – продовольча безпека. Я вдячний і Президенту Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку нашої роботи щодо морського експортного коридору з України. Станом на сьогодні від початку роботи коридору через нього вже проведено понад 14 мільйонів тонн вантажів – це майже пів тисячі суден. Дуже важливий результат – і економічний, і безпековий, геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону попри всі наявні загрози. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону.

Говорили сьогодні з Президентом Ердоганом про нашу роботу щодо Формули миру. Я поінформував про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться у Давосі в січні, запросив представника Туреччини. Туреччина підтвердила.

І кожна країна своєю участю у спільній роботі – зараз роботою радників, згодом лідерів – демонструватиме, наскільки важливо, щоб міжнародне право запрацювало. Запрацювало на сто відсотків. Починаючи від Статуту ООН, закінчуючи всіма іншими нормами, що гарантують повагу націям та територіальну цілісність державам.

Окрема увага – пункту Формули миру щодо повернення всіх полонених і депортованих. Сьогодні я обговорив це і з Президентом Туреччини. Повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі.

Працюємо з усіма партнерами і для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз уже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти.

Звичайно, я постійно на зв’язку з військовими, з нашими командувачами. Кожного дня, кожної ночі цього року – нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої – Авдіївка, Мар’їнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп’янський. Південь нашої держави. Абсолютно героїчна робота наших воїнів. Усіх Сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка на передовій. Кожного підрозділу. Усіх, хто працює на оборону. Усіх, хто допомагає.

І головний пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога.

Дякую, хлопці, за влучність! Дякую за стійкість! Дякую всім, хто додає Україні міцності!

Слава нашому народу!

Слава Україні!