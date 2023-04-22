Візит Єнса Столтенберга до Києва ми трактуємо як знак, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною – Володимир Зеленський за результатами переговорів у столиці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який прибув до нашої країни з візитом.

«Ми вітаємо Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Києві, в Україні, яка стоїть міцно, вільно й бачить перспективу повного звільнення нашої землі від російського окупанта. Цей візит пана Генерального секретаря – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Єнсом Столтенбергом у Києві.

Глава держави також подякував Генеральному секретарю НАТО за те, що він розпочав візит в Україну з відвідання деокупованих міст і громад.

«Усій Європі та світу потрібне чітке розуміння того, що лише перемога України вбереже інші держави й народи від таких страшних руйнувань, втрат і смертей, які Росія принесла на нашу землю», – сказав він.

Під час зустрічі сторони торкнулися чотирьох основних питань: засідання групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 21 квітня; стимулювання партнерів щодо постачання деяких видів зброї; підготовка до Вільнюського саміту НАТО, на який запрошено Україну, а також гарантії безпеки для нашої країни на шляху до Альянсу.

«Перше – «Рамштайн», засідання, яке відбудеться завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій. Що далі зможуть рухатися наші воїни на передовій, то швидше в Україну та всю Європу повернеться найголовніше – мир», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також звернувся до Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з проханням допомогти подолати стриманість партнерів у постачанні нашій державі далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки.

«Гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідної кількості оборонних інструментів», – наголосив він.

У контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі Глава держави зауважив, що зустріч може стати історичною.

«Я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об’єктивного барʼєра, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей у країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, – час для відповідних рішень. Вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України, і люди це розуміють», – зазначив Президент.

Співрозмовники також торкнулися питання надання гарантій безпеки для України, допоки країна перебуває на шляху в Альянс.

«Я наголошую: ці гарантії безпеки в жодному разі не замінюють і не відкладають членство України в НАТО. Поки триватиме реалізація рішень, безпека вже потрібна. І, як доведено історією, це потрібно не лише для нашої держави, а й для всіх у Європі, для всього вільного світу. Саме безпекова невизначеність розпалювала ілюзії агресора. Отже, безпекова визначеність стане надійним захистом від повторення будь-якої нової агресії проти нашого народу чи будь-якого іншого європейського вільного народу», – акцентував Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що разом Україна й НАТО й надалі утверджуватимуть мир в усій Європі та світі.

Зі свого боку Єнс Столтенберг високо оцінив хоробрість ЗСУ та стійкість українського народу, які надихають увесь світ.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що приїхав сьогодні з простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною.

«Ми стояли з вами після незаконної анексії Росією Криму у 2014 році, ми стоїмо разом з вами у героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. І ми будемо стояти поряд із вами завтра, коли ви будете відбудовувати країну й працювати заради світлого майбутнього українського народу», – сказав Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що російська агресія має бути зупинена.

Генеральний секретар НАТО висловився на підтримку ініційованої Президентом Володимиром Зеленським формули миру й запевнив, що Альянс і далі зміцнюватиме українську армію.

«Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості української безпеки. Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим», – зазначив він.

Єнс Столтенберг розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.

«Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра й стоятиме так довго, як буде потрібно», – запевнив Єнс Столтенберг.