Володимир та Олена Зеленські відвідали визначні місця Ватикану

Під час офіційного візиту до Ватикану Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ватиканські музеї, Сикстинську капелу та собор Святого Петра.



Володимир та Олена Зеленські оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира та княгині Ольги. Мозаїчні зображення Володимира Великого і княгині Ольги виконані ватиканськими майстрами на кошти української громади та єпископа Стемфордської єпархії УГКЦ Василя Лостена. У соборі Святого Петра вони перебувають з 1989 року.

Також Президент з дружиною відвідали могилу святого Петра.