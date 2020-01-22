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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Офіційний візит Президента до Ватикану, 08 лютого 2020 року
Офіційний візит Президента до Ватикану, 08 лютого 2020 року

8 лютого 2020 року - 11:46

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Володимир та Олена Зеленські відвідали визначні місця Ватикану

8 лютого 2020 року - 16:28

Під час офіційного візиту до Ватикану Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ватиканські музеї, Сикстинську капелу та собор Святого Петра.

Володимир та Олена Зеленські оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира та княгині Ольги. Мозаїчні зображення Володимира Великого і княгині Ольги виконані ватиканськими майстрами на кошти української громади та єпископа Стемфордської єпархії УГКЦ Василя Лостена. У соборі Святого Петра вони перебувають з 1989 року.

Також Президент з дружиною відвідали могилу святого Петра.

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Офіційний візит Президента до Ватикану, 08 лютого 2020 року

8 лютого 2020 року - 11:46
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