Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили план дій для закінчення війни гарантованим миром

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Ключова тема зустрічі – координація з партнерами з метою напрацювання спільного плану дій для закінчення війни справедливим, стійким миром.

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили важливість єдності довкола України та посилення позицій нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США.

Окремо йшлося про надання надійних гарантій безпеки Україні та всій Європі. Наші люди повинні бути впевнені в тому, що Росія більше ніколи не повернеться з війною.

Крім того, лідери обговорили формати нових контактів для проведення консультацій між європейськими країнами та Сполученими Штатами.