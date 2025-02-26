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Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили план дій для закінчення війни гарантованим миром

2 березня 2025 року - 16:28

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили план дій для закінчення війни гарантованим миром

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Ключова тема зустрічі – координація з партнерами з метою напрацювання спільного плану дій для закінчення війни справедливим, стійким миром.

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили важливість єдності довкола України та посилення позицій нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США.

Окремо йшлося про надання надійних гарантій безпеки Україні та всій Європі. Наші люди повинні бути впевнені в тому, що Росія більше ніколи не повернеться з війною.

Крім того, лідери обговорили формати нових контактів для проведення консультацій між європейськими країнами та Сполученими Штатами.

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Робочий візит Президента України до Великої Британії

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У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, 2 березня 2025 року.
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