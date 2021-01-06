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Володимир Зеленський: 23 січня в Україні буде оголошено жалобу через трагедію в будинку для літніх людей у Харкові

22 січня 2021 року - 12:30

Володимир Зеленський: 23 січня в Україні буде оголошено жалобу через трагедію в будинку для літніх людей у Харкові

23 січня в Україні буде оголошений день жалоби на загальнодержавному рівні у зв’язку із загибеллю 15 осіб внаслідок пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей у місті Харкові. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Харківщину.

Глава держави зазначив, що підпише відповідний указ.

«Ще раз висловлюю свої співчуття усім рідним та близьким загиблих, усім харків’янам. Я підпишу указ, і завтра буде день трауру на державному рівні», – сказав він.

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