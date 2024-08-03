Володимир Зеленський: Це дійсно реальність, реальність у нашому небі – F-16 в Україні

Літаки F-16 уже в Україні. Про це в День Повітряних сил Збройних сил України заявив Президент Володимир Зеленський.

Винищувачі F-16, МіГ-29 та Су-27 пролетіли в небі під час церемонії привітання воїнів.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз – новий етап у розвитку Повітряних сил ЗСУ. Україна багато зробила для того, щоб вони перейшли на новий стандарт авіації – на західну бойову авіацію.

«Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «неможливо», але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це – дійсно реальність, реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Ми забезпечили це», – сказав Президент.

Він наголосив, що кількості літаків F-16 та навчених пілотів поки що недостатньо. Україна очікує на додаткові винищувачі від країн-партнерів, а наші пілоти й інженери продовжують проходити відповідні навчання та тренування.

Президент також зауважив, що слід працювати над тим, щоб країни-сусіди збивали російські ракети, які летять у їхньому напрямку.

«Такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни-сусіда – допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це, безумовно, треба було зробити давно. Я думаю, що є ще такий інструмент – щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога», – резюмував Володимир Зеленський.

Глава держави доручив українським дипломатам підготувати з Північноатлантичним альянсом зустріч у форматі Ради Україна – НАТО для обговорення цього питання.