Володимир Зеленський: Державні службовці мають працювати в інтересах громадян, а децентралізацію потрібно поглиблювати для підвищення рівня життя в регіонах

Реформу державного управління та розвиток регіонів обговорили на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Представлені Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України стратегії розроблені на основі передвиборчої програми Глави держави.

«Громадянин має довіряти державі – тільки тоді Україна буде успішною. А для цього ми маємо побудувати професійну й доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян. Ми маємо забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси», – наголосив під час зустрічі Володимир Зеленський.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов розповів, що уряд працює над розробкою зрозумілої для громадян системи органів виконавчої влади, щоб діалог і взаємодія влади та громадян були прозорими й комфортними. Для цього має бути підвищена швидкість та покращена якість надання адміністративних послуг, надана об’єктивна оцінка соціально-демографічному стану в країні, що дасть змогу ефективно фінансувати соціальну, освітню, медичну та культурну сфери.

«Цифровізація, прозорість, залучення молоді до державного управління, просвітницька робота – усе це є невід’ємною частиною поставлених цілей», – зазначив він.

На нараді було наголошено, що для реформування державного управління необхідне поглиблення децентралізації влади.

«Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях», – зазначив Президент.

Зокрема, йшлося про якісні публічні послуги та ефективне управління регіонами, ефективне місцеве самоврядування, цифровізацію регіонів, житлове кредитування, якісне водопостачання та поводження з побутовими відходами.

«Обсяг залученого приватного капіталу та кількість створених робочих місць будуть головними показниками розвитку регіонів, адже з цього розвиватиметься й соціальна сфера, від цього залежатиме обсяг податкових надходжень. За кілька років ми розбудуємо зручну та доступну інфраструктуру: сто відсотків шкіл будуть відповідати найкращим умовам комфортного простору, кожна громада до 20 тисяч мешканців матиме якісний стадіон, екстрена допомога приїжджатиме не більш ніж за 20 хвилин», – конкретизував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

На нараді під головуванням Володимира Зеленського були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, перший заступник голови фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, радник Прем'єр-міністра України Кирило Криволап.