Володимир Зеленський: Для нас політично та геополітично важливо підтримувати й розвивати Закарпаття

Закарпаття – це прекрасна частина Української держави, і дуже важливо підтримувати та розвивати цей регіон, заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Закарпатської області.

«Для нас політично та геополітично дуже важливо було вкладати гроші, й уже наступного року ми завершуємо будівництво в Берегові комплексної великої лікарні. Угорці – наші сусіди, і треба знаходити порозуміння, треба завжди знаходити діалог. Але для нас важливо, що ми будуємо лікарні там. Ми вкладаємо гроші в Україну», – розповів Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ на Закарпатті.

Крім того, як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачатимуть виділення 300 млн грн на будівництво перинатального центру у регіоні.

Володимир Зеленський наголосив, що Закарпаття – це важлива частина України, а не просто місце на межі з розвиненою Європою.

«Закарпаття – це прекрасна частина нашої унітарної держави. Дійсно, не було інфраструктури, не було лікарень. Знаю, що не вистачає близько 30 садочків», – сказав він і запевнив, що за кілька років ці питання будуть вирішені.