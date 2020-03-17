Володимир Зеленський домовився з президентом МКЧХ про постачання медичного обладнання та медикаментів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером.

Глава держави відзначив важливість співпраці між Україною та МКЧХ у протидії пандемії коронавірусу. Було домовлено про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави, сформований за дорученням Володимира Зеленського.

Співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, серед іншого – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня.

Президент МКЧХ подякував українській стороні за заходи з доступу представників організації до утримуваних осіб. Він пообіцяв взяти питання доступу працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, узгоджене в рамках Нормандської зустрічі, на особистий контроль.

Президент України високо оцінив роль МКЧХ як нейтрального посередника у передачі затриманих у РФ громадян нашої держави, яка відбулася 29 грудня 2019 року. Співрозмовники домовилися координувати подальші зусилля щодо обміну утримуваними особами.

Сторони обговорили важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.

Також під час розмови йшлося про безпекову ситуацію на Донбасі. Петер Маурер позитивно оцінив зусилля України, спрямовані на досягнення миру в цьому регіоні.

Володимир Зеленський подякував за гуманітарну допомогу, надану постраждалим від війни та внутрішньо переміщеним особам. «Дякую за суттєвий внесок МКЧХ у гуманітарне розмінування звільнених територій», – сказав Президент України.

Петер Маурер повідомив про плани подальшої діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, наголосивши на тому, що співпраця з нашою державою є та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного організації, яку він очолює.

Співрозмовники домовилися, що візит президента МКЧХ в Україну, зокрема для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі, відбудеться, за можливості, найближчим часом.