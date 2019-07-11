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Володимир Зеленський доручив МЗС розробити спрощений механізм надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах

18 липня 2019 року - 09:32

Президент України Володимир Зеленський доручає Міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також має бути розроблений механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

Таке рішення Президент ухвалив у зв’язку з продовженням арешту 24 українським морякам, а також підписанням Президентом Російської Федерації указу щодо спрощеного порядку надання українцям російського громадянства.

Водночас в Офісі Глави держави заявили, що цей указ спрямований на українських громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях, і підкреслили, що такий крок з боку РФ створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало.

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