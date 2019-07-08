Володимир Зеленський доручив за рік вирішити проблеми Бориспільської багатопрофільної лікарні

10 липня Президент України Володимир Зеленський оглянув Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування у Київській області. У її діяльності та санітарному стані зафіксовано низку порушень та невідповідностей нормативним вимогам. У багатьох приміщеннях немає ремонту. А з-поміж тих, у яких побував Глава держави, в найгіршому стані – терапевтичне відділення та харчовий блок. Це застарілі будівлі, які потребують капітального ремонту. Крім того, у відділеннях бракує місць.

Володимир Зеленський поспілкувався з пацієнтами лікарні. Місцеві мешканці поскаржилися на годинні черги, іноді – відмову лікарів надавати послуги через низьку зарплатню, відсутність нормальних умов, проблеми з якістю інсуліну та ліків тощо.

«Побачив умови, у яких перебувають люди в лікарні. А зараз бачу у вас ремонт – це ж міська рада, яка, напевно, важливіша за головну бориспільську лікарню. Бо тут ремонт кращий», – зазначив Глава держави під час зустрічі з громадським активом області у приміщенні міської ради Борисполя. За словами Володимира Зеленського, наприклад, у терапевтичному відділенні 6 людей розміщено на 9 кв. м.

Головний лікар Олександр Щур повідомив, що проведено тендер на будівництво нового комплексу лікарні, однак через нестачу фінансування процес загальмувався.

«Що я думаю про це. У 2020 році місцеві вибори. Якщо в 2020 році ви не побудуєте, ніхто за вас не проголосує», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до мера міста.

Президент доручив новому голові Київської ОДА зібрати всіх посадовців, чиновників, головного лікаря, напрацювати план, щоб за рік спільними зусиллями була побудована нова Бориспільська лікарня. Президент також наголосив, що звертатиметься щодо усунення з посад усіх, хто перешкоджатиме цьому процесу.

Глава держави також закликав головного лікаря: «Прошу перестати показувати людям, де ви зробили ремонт. І зробіть усе можливе, щоб під час ремонту люди були у нормальних умовах».