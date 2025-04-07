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Володимир Зеленський і Барт де Вевер зустрілися з представниками українського та бельгійського ОПК

8 квітня 2025 року - 20:48

Володимир Зеленський і Барт де Вевер зустрілися з представниками українського та бельгійського ОПК

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер провели зустріч із представниками українських і бельгійських оборонних компаній, а також оглянули продукцію українського ОПК, зокрема розвідувальні та ударні БпЛА, наземні роботизовані комплекси та морські дрони.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін і заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр розповіли про характеристики та можливості застосування цих засобів.

Лідери провели зустріч із представниками десяти провідних бельгійських оборонних компаній. Ішлося про розвиток українського ОПК, можливості спільного виробництва та локалізацію діяльності в Україні.

«Дуже пишаємося тим, що наша індустрія так сильно допомогла захистити Україну, наших цивільних і, звісно, дуже допомогла нашій армії. Усі ці «пташки» дуже важливі для нас і дуже небезпечні для росіян. Думаю, що нові проєкти між нами, між нашими індустріями, між нашим приватним сектором та урядами є дуже важливими, звичайно, для виживання України й для збільшення нашого спільного виробництва. І, звичайно, вони дуже важливі для майбутнього, для безпеки майбутнього всієї Європи», – сказав Володимир Зеленський.

Барт де Вевер зазначив, що потрібно переозброювати Європу, і поки що є труднощі з нарощуванням виробничих потужностей. 

«Було б дивно, якби Україна, яка зараз має велику потребу у виробничих потужностях, не стала ключовим чинником у виробництві та переозброєнні Європи. Тож це дуже логічна співпраця. Це взаємовигідна співпраця. Це те, що ми повинні зробити», – наголосив Прем’єр-міністр Бельгії.

У присутності Володимира Зеленського та Барта де Вевера відбулося підписання Меморандуму та Листа про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями. Документи передбачають нарощування спільного виробництва й технічного обслуговування засобів для захисту неба.

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Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Бельгії в Києві

8 квітня 2025 року - 13:10
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