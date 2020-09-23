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Володимир Зеленський і Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією

8 жовтня 2020 року - 16:25

Володимир Зеленський і Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали ​Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Глава держави наголосив на виключній важливості цієї Угоди як нової основи для двосторонніх відносин, зокрема в контексті виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

«Сьогодні для України та Великої Британії історичний день: розпочинаємо новий етап стратегічного партнерства між нашими країнами», – сказав Президент.

Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва двох держав.

Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.

Документ передбачає проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні з усіх аспектів двосторонньої співпраці. Також передбачено проведення засідань Торговельного комітету, який складатиметься з представників сторін.

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