Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили спрощення візового режиму між Канадою та Україною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Очільник канадського уряду переказав слова підтримки Олені Зеленській, яка захворіла на COVID-19, як свого часу Софі Трюдо. Було обговорено заходи обох країн з метою протидії коронавірусу та можливості співпраці для подолання пандемії.

«Ми вдячні за гуманітарну допомогу Канади для протидії захворюванню в Україні по лінії Гуманітарного фонду ООН розміром 500 тисяч канадських доларів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання на досягнення прогресу в процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України та запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.

«Ми маємо вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів, як говорили в Торонто торік. Очікуємо на прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади», – запропонував Глава Української держави.

У відповідь Джастін Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.

Володимир Зеленський висловив подяку Джастіну Трюдо за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.