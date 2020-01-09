Володимир Зеленський і Джастін Трюдо погодилися щодо необхідності зменшення спекуляцій стосовно розслідування авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже вдруге обговорили телефоном ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Сторони погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними.

Володимир Зеленський повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами, зокрема, наголосив, що 10 січня мав розмову з Державним секретарем США Майком Помпео та зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні. Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та «чорних скриньок».

Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування.