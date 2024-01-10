Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда відвідали Український центр у Вільнюсі та зустрілися з українською громадою

Під час офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та першою леді Діаною Наусєдєнє зустрілися з українською громадою Литви.

Захід відбувся в Українському центрі у Вільнюсі. Біля входу глав держав зустріли українські діти та подарували власноруч зроблені фетрові синьо-жовті квітки, які є символом Українського центру.

Гітанас Наусєда нагадав, що ініціатива створення центру належить першим леді Литви та України – Діані Наусєдєнє та Олені Зеленській. Центр надає допомогу українцям, які були вимушені шукати в Литві прихисток від російської війни.

«Наукові кола, неурядові організації, державний і приватний сектори об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити українцям можливість розвивати свою культуру й одержати необхідну підтримку в цьому центрі», – розповів він.

Президент Литви наголосив, що, поки триває війна, двері Українського центру завжди будуть відкриті для українців.

«Ми продовжимо забезпечувати гідні умови життя для українських громадян, які були вимушені втекти від війни до Литви. Найголовніше, що ця підтримка відображає ставлення литовського суспільства, тому вона сильна й незмінна», – сказав Президент Литви.

Володимир Зеленський ознайомився з діяльністю організацій, які підтримують Український центр і надають допомогу тимчасово переміщеним українським громадянам. Зокрема, це Литовське товариство Червоного Хреста, «Карітас Литва», волонтерська організація «Сестри – сестрам», Служба допомоги Мальтійського ордену.

Глава Української держави подякував Гітанасу Наусєді та Діані Наусєдєнє за тепле ставлення до українських громадян і надзвичайно емоційну частину його візиту до Литви.

«Дякую за цю емоцію: я побачив наших діточок, їхні оченята. У них дорослі очі, але вони усміхалися. Вони почувалися майже як удома. Роблять селфі. І вони живі. Дякую», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що після перемоги України у розв’язаній Росією війні всі українці повернуться додому.

«Ми зробимо все, щоб наблизити цей час. Ми зробимо все, щоб ви повернулися додому. І я зроблю все, щоб українці ніколи не забули, як Литва допомагала нашим громадянам», – наголосив Президент України.

Глава держави подякував першим леді Литви та України за реалізацію цієї чудової ініціативи.

Окремо Володимир Зеленський подякував Діані Наусєдєнє та нагородив її орденом Княгині Ольги І ступеня.

«Я хотів би вам, Діано, особисто подякувати як Президент України від народу України за ваше відчуття зв’язку з українцями», – сказав він.

Перша леді Литви відзначила героїзм українців, які ведуть запеклу боротьбу за свободу, незалежність і демократію.

«Для мене велика честь отримати державну нагороду України з рук Президента України Володимира Зеленського. Це нагорода для всього литовського народу, який із початку війни об’єднався заради України та її народу», – зазначила Діана Наусєдєнє.

Володимир Зеленський висловив подяку й повагу ректору Університету Вітовта Великого професору Юозасу Аугутісу за допомогу та сприяння.

«Ця війна забрала в України дуже багато, але й дуже багато чого нам відкрила: друзів не буває багато, але вони є. Дякую, Литва, що ви в України є», – резюмував Президент.