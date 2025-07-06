Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили посилення співпраці з партнерами в різних форматах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб скоординувати спільну дипломатичну роботу на найближчий час.

Кір Стармер висловив співчуття у зв’язку з нещодавніми російськими масованими обстрілами. Володимир Зеленський подякував за підтримку України й українців. Лідери обговорили потреби та можливість додаткового фінансування вже цього місяця для українського виробництва дронів, передусім перехоплювачів.

Президент і Прем’єр-міністр обмінялися думками про очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Триває робота над тим, щоб рішення були максимально сильними. Йдеться про зміцнення ППО, економічний тиск на Росію, санкції, безпеку в Чорному морі.

Окрема увага – усім іншим форматам взаємодії з ключовими партнерами, особливо «Рамштайну». Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили перспективи посилення його роботи та домовилися працювати над цим.