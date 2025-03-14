Володимир Зеленський і П’єтро Паролін обговорили звільнення українців із російського полону та зусилля задля справедливого та сталого миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Володимир Зеленський подякував за молитви за Україну та мир, моральну підтримку українців і побажав одужання Папі Римському Франциску.

Наша держава також вдячна Ватикану за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала Росія, та розраховує на підтримку у звільненні українців та українок, яких утримують у російських тюрмах і таборах. Українська сторона передала Святому Престолу їх список.

Президент наголосив, що саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, адже український народ більше за всіх хоче миру. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Росія навмисно висуває умови, які ускладнюють і затягують процеси, оскільки хоче, щоб війна не закінчувалася, а дипломатія зламалася.

Глава держави подякував Святому Престолу за готовність докласти зусиль на шляху до встановлення справедливого та сталого миру.