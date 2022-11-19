Володимир Зеленський і Ріші Сунак вшанували пам’ять українських захисників

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває в нашій країні з візитом, ушанували пам’ять українських захисників та оглянули виставку знищеної російської техніки.

﻿Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання.

Прем’єр-міністр Великої Британії також встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, що розташований на Михайлівській площі.

Після того Володимир Зеленський і Ріші Сунак оглянули виставку знищеної військової техніки російських окупантів, яку розгорнуто на Михайлівській площі.