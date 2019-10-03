Володимир Зеленський ініціює запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОПів

Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців (ФОП) усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.

В Офісі Президента України відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами – співголовами міжфракційного депутатського об’єднання «За ФОПів» та представниками Кабінету Міністрів з метою формування спільної позиції щодо політики стосовно малих підприємців.

Таким чином Глава держави відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг», що запроваджують електронний чек.

Як зазначила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням. Вона наголосила, що згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб – підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків.

За словами Юлії Ковалів, підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба.

Заступник керівника Офісу Президента пояснила, що електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року. «Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють», – наголосила Юлія Ковалів.

Зі свого боку Президент України зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати. Тому Глава держави доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім «ризикових», на зразок ювелірного бізнесу.

Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Володимира Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Володимир Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу. На думку Президента, це дозволить полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і водночас сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків.

«ФОПам фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу. А народні депутати з об’єднання «За ФОПів» уже готують законодавчі ініціативи щодо захисту інтересів малих підприємців. Зокрема, вони працюватимуть над переведенням у електронну форму звітності для ФОПів, спрощенням податкового адміністрування та іншими законодавчими ініціативами», – пояснила Юлія Ковалів.