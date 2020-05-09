Володимир Зеленський: Ми маємо захищати право кожної національної меншини знати свою мову, але всі громадяни України повинні знати українську

Президент Володимир Зеленський наголошує, що мовне питання в Україні не стоїть. Глава держави сподівається на підписання меморандуму про порозуміння з Угорщиною.

«У нас багато різних меншин. Така країна. Стільки кордонів. Така історія. Ми повинні захищати права та можливості кожної меншини знати свою мову. Для багатьох вона не українська. Наприклад, коли ми говоримо про Берегове», – зазначив Володимир Зеленський під час прес-конференції в Києві.

Водночас Глава держави вважає, що кожен громадянин України повинен знати українську мову.

Президент нагадав, що через питання вивчення мови національної меншини Україна має непрості стосунки з Угорщиною. Проте він висловив надію, що цю проблему буде вирішено найближчим часом.

«Пан Орбан (Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. – Ред.) впродовж року шукав зі мною зустрічі. Я готовий до цієї фундаментальної зустрічі, на якій я хотів би, щоб ми підписали меморандум між Україною та Угорщиною. Меморандум щодо всього: і безпекової ситуації, і поваги до історії», – сказав Володимир Зеленський.

Говорячи про тимчасово окуповані території Донбасу, Президент зауважив, що місцеві мешканці висловлюють подяку за запуск російськомовного телеканалу «Дім», який показує відеоуроки «Всеукраїнської школи онлайн».

«Більше ніякої якісної школи у них, на тимчасово окупованій території, не транслюється. Ми це знаємо. Ми отримуємо звіт. Тому я дуже радий, що у нас «Дім» запрацював», – заявив він.