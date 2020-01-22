Володимир Зеленський: Ми не можемо зупинятися, допоки українців утримують на непідконтрольних територіях Донбасу, в Криму та Росії

Взаємне звільнення утримуваних осіб, яке відбувалося двічі за останні півроку, необхідно продовжувати заради визначеної мети – звільнення за формулою «всіх на всіх», наголошує Президент України Володимир Зеленський.

«Ми не можемо зупинятися, допоки більш як 200 українців досі утримуються в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. А понад 100 українців і кримських татар утримуються в Криму та на території Російської Федерації», – сказав Глава держави у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Володимир Зеленський також нагадав, що за результатами Нормандського саміту в Парижі у грудні 2019 року була досягнута домовленість забезпечення ефективної діяльності міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Сьогодні представники МКЧХ залучені до пошуку безвісти зниклих – їх теж, на жаль, за ці шість років дуже багато. Відкритим залишається питання доступу представників МКЧХ до утримуваних осіб. Але є всі підстави розраховувати на позитивне вирішення цього питання», – зазначив Президент.