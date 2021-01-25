Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку економіки: Головна мета держави – заможний українець

Економічне відновлення, підприємництво, інвестиції та публічні фінанси обговорив Президент Володимир Зеленський з очільниками відповідних напрямків у Офісі Глави держави, парламенті та уряді.

Однією з головних засад розвитку української економіки є впровадження європейських стандартів промислового і продовольчого виробництва. Зокрема, йдеться про інноваційний розвиток промисловості, «промисловий безвіз» із Європейським Союзом, стимулювання та створення нових робочих місць, оновлення Угоди про асоціацію з ЄС. Також Президент закликав до пришвидшення переходу на стандарти ринкової економіки та стимулювання розвитку бізнесів.

«Україна має всі підстави стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва. Держава має забезпечити підтримку молодих підприємців і свободу конкуренції як основи ринкової економіки України. Наші підприємці – це локомотив сучасної успішної української економіки», – наголосив Володимир Зеленський.

Учасники наради обговорили створення сприятливих умов для ведення бізнесу, доступу підприємців до фінансових ресурсів, підвищення місця України у Глобальному рейтингу інновацій, підвищення рівня конкуренції, формування прозорого та справедливого конкурентного середовища з максимальним використанням інформаційних систем.

Також обговорили способи залучення інвестицій в Україну, створення умов для захисту інвесторів, імплементації механізмів державно-приватного партнерства та концесії як ефективних засобів розвитку економіки.

«Головна мета для нас як держави – це заможний українець. Успішна Україна – це зрозуміла прозора економіка з комфортними умовами для бізнесу, стабільною банківською системою та сучасними інформаційними технологіями», – зазначив Президент.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що його відомство працює над реалізацією середньострокового бюджетного планування, що допоможе державі ефективніше долати фінансові та економічні виклики і стати надійною опорою для кожного українця. Управлінці активно працюють над підняттям України в рейтингу Doing Business.