Володимир Зеленський на турецькому телебаченні розповів про кроки до миру на Донбасі

Українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому телевізійному каналу «ТРТ».

«Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

«Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями», – сказав він.

Крім того, за словами Президента, триває обговорення з Росією питання прав кримських татар, які перебувають на території окупованого Криму.

Глава держави зауважив, що необхідно використовувати всі дипломатичні засоби для припинення війни та повернення людей.

«Дуже важливо говорити про місця розведення військ. Я маю на увазі те, що торік ми визначили три гуманітарні зони розведення. Є ще три точки, про які ми говоримо», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

«Коли я брав участь у Нормандській зустрічі, я порушував це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас – стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму», – розповів Президент.