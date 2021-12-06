Володимир Зеленський: На зустрічі з Єнсом Столтенбергом було докладно обговорено напрями взаємодії України й НАТО

Президент Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Брюсселі докладно обговорили напрями взаємодії України з Альянсом.

Як розповів Глава держави представникам ЗМІ за результатами переговорів з Єнсом Столтенбергом, зокрема, йшлося про участь України у місіях під егідою НАТО, залучення до Сил реагування НАТО (NATO Response Force) та військових навчань.

«Хочу наголосити, що Україна є надійним партнером Альянсу, який прагне розвивати й поглиблювати нашу взаємодію. У цьому зв'язку ми обговорили важливість посилення співпраці в регіоні Чорного та Азовського морів», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, Україна ініціювала переговорний процес із партнерами в Чорноморському регіоні задля зміцнення довіри, збільшення кількості навчань та заходів підготовки.

«Сподіваємося, що ця ініціатива знайде відгук у наших партнерів, адже стабільність Чорноморського регіону – наш спільний інтерес. Що ефективніше ми співпрацюватимемо зараз, то ефективніше наші суспільства зможуть відповідати на будь-які безпекові виклики в майбутньому», – наголосив Глава держави.